Moradores protestam contra remoção por obras do Pan Em protesto contra uma ameaça de remoção, cerca de 200 moradores de favelas próximas à vila Pan-Americana, em Jacarepaguá, caminharam pela Avenida Ayrton Senna, nesta terça-feira, fechando a pista por alguns minutos, numa manifestação pacífica. A prefeitura quer remover cerca de 500 casas da favela do Canal do Anil, ao lado da vila. Um morador segurava a faixa: ?Pan para os ricos. Rua para os pobres.? Maria de Lourdes Gomes da Silva disse que recebeu proposta da prefeitura de indenização de R$ 6,2 mil pela casa onde mora. Recusou. ?Onde vou comprar outra casa com isso?? ?A vila foi feita com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas as unidades foram vendidas para a classe média alta. Querem fazer uma limpeza social?, disse Roberto Maggessi, do Conselho Popular. Em nota, a prefeitura afirma que as famílias serão indenizadas. ?O local é considerado de risco.? O vice-presidente da Federação das Favelas do Rio, José Nerson de Oliveira, diz ter laudos ?provando que a área não é de risco?.