Moreira e Boccanera campeões no triatlo Com o quarto lugar na última etapa, Juraci Moreira conquistou neste domingo o título do Troféu Brasil de Triatlo. No feminino, a campeã é Ana Cristina Boccanera, a segunda colocada na prova. Venceram em Santos Paulo Miyasiro (1h46min30s, para os 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida) e Carla Moreno (2h04min41s). Juraci, paranaense de 26 anos, tinha vencido quatro das outras seis etapas, terminado uma como vice, outra como quinto.