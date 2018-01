Moreira vence etapa do Troféu Brasil O paranaense Juraci Moreira ganhou a terceira etapa do Troféu Brasil de Triatlo, disputada em Goiânia, com 1h48min59s, confirmando sua liderança na competição. Em segundo e terceiro lugares chegaram Leandro Macedo (técnico de Juraci) e Santiago Ascenço, vice no geral. No feminino, a brasiliense Aglaé Menezes venceu com 2h09min48s.