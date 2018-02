Moreno ganha etapa do Troféu Brasil Carla Moreno superou Mariana Ohata e venceu com 3min10 de diferença a primeira etapa do Troféu Brasil de Triatlo, neste domingo, em Santos (SP). Carla concluiu a prova em 2h07min41 e Mariana, em 2h10min51. Este é o quinto título de Carla na temporada. Entre os homens, a vitória foi de Juraci Moreira, que concluiu a prova em 1h50min07, seguido por Paulo Miyasiro, em 1h51min41.