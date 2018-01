Morre a nadadora Maria Lenk, pioneira em Olimpíada A nadadora Maria Lenk morreu nesta segunda-feira, aos 92 anos, vítima de uma parada cardíaca e insuficiência respiratória sofrida enquanto nadava no parque aquático do Flamengo, no Rio. Ela foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, a de Los Angeles, em 1932, e dividia seu tempo entre a casa na capital fluminense e nos Estados Unidos, onde moram seus familiares. Maria foi rapidamente atendida assim que sofreu a parada cardíaca na piscina e foi levada para o Hospital Copa D´Or, no bairro de Copacabana, ainda consciente. Lá, passou por exames, mas não resistiu. Ainda não foi definido onde será seu sepultamento. Maria Lenk estava se preparando para disputar no final do mês a prova de 1.500 metros do Campeonato Brasileiro de Masters, em Brasília. ?Ela estava muito bem treinada e animada para a competição. Nós estamos em estado de choque. Como era de sua vontade, seu corpo vai ser cremado?, disse, por telefone, Nanci Passos, sobrinha de Lenk. Nesta segunda, tudo parecia normal para os demais alunos da turma de masters do Flamengo. Maria Lenk nadava com desenvoltura, por volta das 10 horas, na piscina olímpica do clube. Dividia o espaço com outros 30 colegas. Um deles, o professor de pólo aquático Antônio Carlos Canetti, ocupava a mesma raia dela. ?Eu disse quando cheguei à borda: ?Bom dia, Maria!? Ela não me respondeu, estava concentrada, não deve ter ouvido. Percebi depois de nadarmos lado a lado cerca de 25 minutos sua cabeça meio curvada, dentro d?água. Pensei que estivesse se alongando. Eu então me aproximei para tirar a dúvida e a vi bebendo água.? Nervoso, Canetti pediu socorro à salva-vida de plantão, Ana Beatriz. O clima de apreensão tomou conta do parque aquático até a retirada da nadadora. ?Foi um corre-corre. Todo mundo ficou muito preocupado?, disse Célia Martins, também da turma de masters. ?A gente já sabia que, pela idade, ela poderia partir a qualquer hora. Mas não esperava da forma como foi. A Maria Lenk é um mito.? Assim como Célia Martins, os outros alunos deixaram a piscina rapidamente para tentar ajudar Maria Lenk. O médico do Flamengo, Álvaro Chaves, passava por perto e nem precisou ser chamado. Enquanto Canetti e Ana Beatriz carregavam a nadadora numa maca até o centro médico do clube, Chaves já tomava ciência da gravidade do caso. Maria Lenk recebeu oxigênio e foi levada de ambulância para o Copa D?Or, onde deu entrada às 11h02. Estava inconsciente, com insuficiência respiratória e quadro compatível com choque circulatório. Morreu às 13 horas, no momento em que os médicos se preparavam para uma cirurgia de emergência. Reconhecida como uma das pioneiras da natação e integrante do Hall da Fama da Federação Internacional de Esportes Aquáticos (Fina), Maria também foi homenageada com o nome do Parque Aquático que ficará no Complexo Esportivo do Jacarepaguá. Na Olimpíada de 1932, ela era favorita a vencer os 200 metros peito, mas não conseguiu chegar à final. Viúva e mãe de um casal de filhos - Gilbert e Marlen -, Maria Lenk deixa ainda dois netos. Os quatro parentes moram no exterior, nos Estados Unidos e nas Ilhas Fiji, mas devem estar presentes nesta terça, na cerimônia de cremação, no Cemitério do Caju. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decretou luto por três dias e o Flamengo anunciou que o time vai atuar com uma tarja preta, nesta quarta, contra o Real Potosí, em jogo pela Libertadores. Atualizado às 19h05