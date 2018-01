Morre, aos 77 anos, Kid Gavilán O cubano Gerardo González, mais conhecido como Kid Gavilán, ex-campeão mundial dos meio-médios, morreu nesta quinta-feira em Miami, aos 77 anos, de ataque cardíaco, segundo informou Rebekah Navarro, dona do asilo em que o ex-pugilista viveu nos últimos quatro anos. Gavilán, um herói em seu país, conquistou o título mundial em 1951, diante de Johnny Bratton. Sua primeira defesa do cinturão, contra o Bobby Dykes, foi a primeira luta entre um negro e um branco a realizar-se em Miami, na época em que ainda existia segregação racial. Manteve o título até 54, quando foi derrotado por Johnny Saxon em uma decisão polêmica ? para os jornalistas e a maioria do público, o vencedor foi Gavilán. O cubano começou a lutar aos 10 anos. Como amador, chegou a 60 vitórias. Tornou-se profissional aos 17 anos, colecionando 107 vitórias, 6 empates e 30 derrotas. Era um lutador de pegada fulminante e sabia se defender com perfeição. Sua característica era o ?bolo punch? ou ?manivela?, que executava levando o braço para trás para atingir violentamente o queixo do adversário, de baixo para cima. Gavilán mudou-se para Miami em 1968. Com Sugar Ray Robinson e Jack Dempsey, foi o primeiro a entrar para o Hall da Fama do Boxe, em 90, ano de criação da entidade. Viveu os últimos anos em pobreza extrema.