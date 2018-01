Morre, aos 91 anos, Waldemar Zumbano Morreu, nesta sexta-feira, aos 91 anos, Waldemar Zumbano, tio de Éder Jofre, e um dos precursores do boxe brasileiro. Waldemar, que treinou campeões como Miguel de Oliveira e João Henrique, sofria há três meses de câncer de próstata e morreu de parada cardíaca às 12 horas, no Hospital do Servidor Público. Waldemar também dirigiu a equipe brasileira nas olimpíadas de 1960 (Roma) e 1964 (Tóquio). O corpo de Waldemar será cremado, neste sábado, às 11 horas, no crematório de Vila Alpina.