Morre bebê de atleta chilena que deu à luz em São Paulo

Morreu na noite de quarta-feira, no Hospital São Luiz, em São Paulo, o bebê da levantadora de peso chilena Elizabeth Poblete. Eric havia nascido no dia 8, com apenas 1,150 kg, e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica desde então.

O bebê nasceu prematuramente e em condições muito adversas, pois a mãe desconhecia a gravidez. Ela soube que estava grávida apenas quando entrou em trabalho de parto, pouco antes de um treino nas instalações do clube Pinheiros.

Elizabeth veio ao Brasil para treinos organizados a partir de um convênio entre Brasil e Chile para os Jogos Sul-Americanos. A atleta passou mal antes do treino e foi encaminhada ao ambulatório do clube, onde foi constatado o trabalho de parto. Ela deu à luz no local e depois foi encaminhada para o hospital, junto com a criança.

Segundo a Federação Chilena, o fato de a atleta estar passando por um processo de troca de peso em sua modalidade (de -75 kg para -85 kg) contribuiu para que a gravidez não fosse detectada.