Morre boxeador colombiano Carlos Meza O boxeador colombiano Carlos Meza, de 26 anos, morreu nesta terça-feira, no Panamá, quatro dias após ter sido nocauteado pelo panamenho Ricardo Córdoba numa luta disputada na sexta-feira passada, na cidade de Colón. Meza foi nocauteado no 12º assalto de um combate pelo título latino-americana da Comissão Mundial de Boxe (CMB) na categoria 53,6 quilos (galo). Após receber um golpe, o boxeador colombiano não reagiu. Ele foi atendido pelos médicos e levado para um hospital da cidade. Na unidade em Colón, a saúde do atleta piorou. Já no hospital da capital panamenha, ele teve vários coágulos sangüíneos retirados do cérebro.