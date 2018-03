Morre Carbone, o 10 do Corinthians em 1954 Morreu domingo, de enfarte, aos 80 anos, Rodolfo Carbone, meia-esquerda do Corinthians de 1951 a 1957. Carbone fez parte da histórica linha de ataque do time do Parque São Jorge, campeã do 4º Centenário, em 1954. No Paulista de 1951, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão ou Mário foram os grandes responsáveis pelos 103 gols, em 28 jogos (3,67 gols por jogo) feitos pela equipe. Carbone marcou 30 deles.