Morre medalhista olímpico ucraniano Boris Shakhlin Boris Shakhlin, que conquistou o recorde de seis medalhas olímpicas de ouro na ginástica, morreu na sexta-feira aos 76 anos, afirmou o Comitê Olímpico Ucraniano. Shakhlin obteve 13 medalhas para a União Soviética em três Jogos Olímpicos, incluindo o ouro masculino individual geral nos Jogos de Roma de 1960. "É uma perda irreparável para o mundo olímpico... Shakhlin desenvolveu o esporte em um nível mundial e para a Ucrânia", afirmou Sergei Bubka, presidente do Comitê Olímpico ucraniano. "Ele era uma pessoa lendária e que é mais importante é que ele foi capaz de levar uma vida normal depois de se tornar um atleta." Shakhlin, que nasceu na cidade russa de Ishim, na Sibéria, no dia 27 de janeiro de 1932, foi para a Ucrânia no início da década de 1950. Ele deixa a mulher Larisa, ex-ginasta, uma filha e uma neta.