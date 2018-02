Morre medalhista russa dos Jogos Olímpicos de 1972 A russa Elena Petushkova, campeã olímpica de equitação nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, e vice-presidente da federação de hipismo de seu país, morreu aos 66 anos em Moscou. Segundo um dirigente da federação citado pela agência de notícias do país, Petushkova morreu na segunda-feira, vítima de uma doença que a atingia há bastante tempo. Além de conquistar o ouro em Munique, ela também foi campeã mundial de adestramento em 1970 e 15 vezes campeã da extinta União Soviética, deixando as competições em 1987. Formada em bioquímica, Petushkova era vice-presidente do Comitê Olímpico Soviético, vice-presidente do Comitê Soviético pela Paz e presidente da comissão internacional Mundo, Natureza e Política. Entre 1995 e 1999, ela foi presidente da Federação de Hipismo da Rússia.