Morre o ex-pugilista Nicolino Locche O ex-pugilista argentino Nicolino Locche - que foi campeão mundial da categoria meio-médio ligeiro - morreu na noite desta quarta-feira, aos 66 anos, na provincia de Mendoza, após sofrer uma parada cardíaca. Locche era chamado de ?Intocável? graças à sua enorme habilidade em esquivar-se dos golpes, com um preciso jogo de cintura. Considerado um dos maiores pugilistas da história do boxe argentino, Locche arrastava milhares de fãs para as suas lutas no mítico ginásio Luna Park, em Buenos Aires. Locche começou a lutar profissionalmente em 1958 e encerrou a carreira em 1976. No auge, em dezembro de 1968, sagrou-se campeão mundial pela Associação Mundial de Boxe (AMB), ao derrotar o havaiano Paul Takegi Fuji em Tóquio. No ano seguinte, num célebre combate realizado no Luna Park, ele quebrou a invencibilidade do brasileiro João Henrique numa disputa de título de mundial. O argentino defendeu com sucesso o cinturão em cinco oportunidades - contra Carlos ´Morocho´ Hernández, João Henrique, Adolph Pruitt, Domingo Barrera e Antonio ´Kid Pambelé´ - até que em 1972, acabou derrotado por pontos pelo panamenho Alfonso ?Peppermint? Frazier. Nicolini Locche - que completou 66 anos no último dia 2 de setembro - tinha um cartel de 103 vitórias (14 por nocaute), 14 empates, 4 derrotas e uma luta que terminou sem decisão. Centenas de admiradores e ex-colegas estiveram nesta quinta-feira em Mendoza para o velório.