Morte de boxeador é dada como certa O Corpo de Bombeiros de Santo André já descarta a possibilidade de encontrar o boxeador David Ferreira dos Santos com vida. David, 16 anos, nasceu em Camaçari (BA) e desde agosto morava na Casa do Atleta, em Santo André, onde estão hospedadas as seleções de boxe. David, que defendeu o País no Pan-Americano de Cadetes, no México, foi nadar na Represa Billings, domingo, com alguns companheiros de alojamento e acabou se afogando. A pouca visibilidade do fundo da represa dificulta as buscas. Os bombeiros não acreditam na hipótese de ele ter saído da água.