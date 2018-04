Morumbi vive noite de festa, mas tem alguns incidentes

Nunca é tarde para se apaixonar pelo futebol. É a mensagem da aposentada Elizabeth Abdo, uma das quase 70 mil pessoas no Morumbi. Aos 70 anos, bem conservada, ela tem sido presença constante nos jogos do São Paulo nos últimos 45 dias. Ontem foi ao estádio acompanhada da fiel bengala e da neta Amanda Cavalcanti, de 13 anos, em história que promete ganhar gerações. Elizabeth diz que, com exceção da neta e de um filho corintiano, a maioria da família é santista. "Na verdade virei são-paulina por causa do meu terceiro marido, que era torcedor roxo do clube", conta. Apesar de morar a algumas quadras do Morumbi, a aposentada nunca tinha freqüentado o estádio. "Sempre quis ir, mas tinha medo por causa da violência. Até que um dia, um mês e meio atrás, tomei coragem e vim junto com uma amiga." Foi a descoberta de um novo mundo para Elizabeth. "Me apaixonei pela energia, pela alegria do ambiente", conta. Daí em diante, nunca mais deixou de comparecer aos jogos. Acabou ganhando a companhia da neta Amanda, ex-santista convertida ainda criança. A presença de famílias e a paz foi a tônica nas arquibancadas. Estava tudo normal até o fim. Mas depois a situação mudou. Quatro pessoas - dois homens e duas mulheres - caíram do anel superior e deixaram o estádio, de ambulância, com ferimentos. Outro fato lamentável ocorreu nos arredores do Morumbi, após a ótima vitória por 3 a 0 sobre o América e a conquista do título. Torcedores de duas uniformizadas, a Independente e a Dragões da Real, entraram em confronto. A Polícia Militar apareceu para conter o tumulto, mas teve dificuldade, porque o número de homens era reduzido em relação ao dos torcedores. Cerca de 20 membros da Independente acabaram detidos. Mais uma vez a Independente arruma problema. Não bastasse fazer baderna nos momentos de derrota, a organizada também promove confusão em vitórias.