Mosca-ligeiro cubano ganha ouro O boxeador cubano Yan Bhartelemy conquistou, neste domingo, a medalha de ouro na categoria mosca-ligeiro (até 48 quilos) dos Jogos Olímpicos de Atenas, ao derrotar, por 21 a 16, o turco Atagun Yalcinkaya, que ficou com a prata. O russo Sergey Kazarov e o chinês Zou Shimming ficaram com o bronze. No boxe não há disputa de terceiro lugar.