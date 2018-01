Moscou anuncia candidatura para 2016 Horas depois de ser derrotado na briga para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012, o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, anunciou que a cidade voltará a apresentar candidatura para organizar os Jogos Olímpicos de 2016. O prefeito garantiu não estar decepcionado, apesar de Moscou ter sido a primeira candidatura descartada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) na eleição desta quarta. ?Não estamos decepcionados porque conseguimos mostrar que Moscou é uma cidade verdadeiramente moderna e desenvolvida, capaz de competir com as principais capitais do mundo?, disse Luzhkov. ?Por tudo isso, já antecipo que seremos candidatos em 2016?, acrescentou. O prefeito ofereceu sua ?cordial e sincera? felicitação a Londres - a cidade escolhida pelo COI - e disse acreditar que os ingleses conseguirão realizar um evento ?memorável?. De acordo com Luzhkov, Moscou aprendeu muito no processo encerrado hoje e acredita que os ensinamentos serão extremamente úteis para que futuramente a cidade possa atender às altas exigências do COI. ?Prometemos melhorar nossa infra-estrutura esportiva e também da cidade independente do resultado de hoje e nós vamos cumprir nossa promessa?, finalizou o prefeito.