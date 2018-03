Moscou oficializa candidatura para 2012 Moscou anunciou oficialmente nesta sexta-feira que é candidata a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. A cidade russa, que já organizou a Olimpíada de 1980, irá concorrer com Madri, Paris, Nova York, Londres e Leipzig, na Alemanha. O Brasil também terá um representante na disputa - São Paulo e Rio pleiteiam a vaga. O prazo final para se candidatar aos Jogos de 2012 é no dia 15 de julho deste ano. Além das cidades brasileiras, Havana (Cuba), Toronto (Canadá) e Istambul (Turquia) já manifestaram interesse em participar da disputa, mas ainda não oficializaram a inscrição no Comitê Olímpico Internacional. A eleição da sede será em 17 de julho de 2005. Em 80, quando Moscou foi sede do evento, os Jogos Olímpicos foram esvaziados com o boicote de alguns países, principalmente os Estados Unidos. "Podemos afirmar que Moscou é uma das cidades mais avançadas do mundo em infra-estrutura e prática desportiva?, defendeu o prefeito da cidade, Louri Lujkov, no lançamento da candidatura. A aprovação da candidatura de Moscou foi unânime no Comitê Olímpico Russo, em reunião realizada nesta sexta-feira. A última vez que uma cidade da Rússia tentou sediar os Jogos foi para 2004, mas São Petersburgo perdeu a disputa para Atenas, na Grécia.