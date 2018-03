Moscou sediará Campeonato Mundial de Boxe Amador

A cidade de Moscou receberá, entre os dias 5 e 15 de dezembro, o Campeonato Mundial de Boxe Amador. O acordo para a realização do evento foi assinado nesta segunda-feira pelo prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov; o presidente da Associação Internacional de Boxe Amador (Aiba), o taiuanês Wu Ching-kuo; e o dirigente da Federação de Boxe russa, Yevgueni Múrov. Cada um dos títulos das 11 categorias olímpicas serão disputados por oito pugilistas, que serão previamente selecionados. Além disso, a Aiba elegerá, pela primeira vez, o melhor boxeador do ano. Também serão condecorados o melhor treinador e o melhor árbitro da temporada. Por ocasião da disputa do Mundial, a capital russa organizará ainda uma série de seminários a cargo de alguns dos maiores especialistas em boxe da atualidade. Durante a cerimônia na Prefeitura, Luzhkov qualificou o campeonato como uma "grande festa esportiva", e assegurou ao presidente da Aiba que a capital russa fará com que o torneio seja disputado no "mais alto nível". "Moscou criará as condições mais confortáveis para todos os participantes do Campeonato Mundial", prometeu o prefeito.