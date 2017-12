Mosiah fecha Mundial em 23º lugar O ginasta brasileiro Mosiah Rodrigues terminou em 23º lugar no individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica, disputado em Melbourne, na Austrália. O brasileiro, que conseguiu a classificação para a final na 24ª posição, fechou o circuito de seis aparelhos com 49,887 pontos. O grande vencedor foi o japonês Hiroyuki Tomita, que somou 56,698 pontos. O segundo lugar ficou com o também japonês Hisashi Mizutori (55,349) e o bielo-russo Denis Savenkov (55,112) terminou em terceiro. 1. Hiroyuki Tomita (JAP) 56,698 pontos 2. Hisashi Mizutori (JAP) 55,349 3. Denis Savenkov (BLR) 55,112 4. Rafael Martínez (ESP) 54,948 5. Sergei Khorokhordin (RUS) 54,736 6. Dorin Razvan Selariu (RUM) 54,436 7. Fuliang Liang (CHN) 54,248 8. Dimitri Savitski (BLR) 53,899 9. Dae Eun Kim (CDS) 53,598 10. Eugen Spiridonov (ALE) 53,361 11. Epke Zonderland (HOL) 53,111 12. Luis Rivera (PUR) 52,948 13. Nicolas Boeschanstein (SUI) 52,674 14. Anton Fokin (UZB) 52,274 15. Jeffrey Wammes (HOL) 52,173 16. Claudio Capelli (SUI) 51,211 17. Yernar Yerimbetov (KAZ) 51,136 18. Sami Aalto (FIN) 51,123 19. Joshua Jeffries (AUS) 51,036 20. Todd Thornton (EUA) 50,948 21. Ross Brewer (ING) 50,422 22. Shu Wai Ng (MAL) 49,975 23. Mosiah Rodrigues (BRA) 49,887 24. Ildar Valeev (KAZ) 49,773