Mosiah leva a prata na prova da barra Mosiah Rodrigues conquistou a medalha de prata na prova da barra, que encerrou a etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, neste domingo, no ginásio do Ibirapuera. No sábado, ele já tinha levado bronze no cavalo com alças. Na final deste domingo, Mosiah conseguiu a nota 9,400, sendo superado apenas pelo espanhol Manuel Carballo, que fez 9,475. Outro brasileiro disputou a barra, Victor Rosa, mas ficou em 8º lugar (8,200).