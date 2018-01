Mosiah leva bronze na prova do cavalo O brasileiro Mosiah Rodrigues ganhou a medalha de bronze na prova do cavalo com alças, neste sábado, na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástíca, no ginásio do Ibirapuera. Ele conseguiu a nota 8,725, ficando atrás do húngaro Krisztian Berki (9,475) e do chinês Dong Zhendong (9,500).