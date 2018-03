Mosiah Rodrigues é prata na Copa do Mundo O brasileiro Mosiah Rodrigues conquistou neste sábado a medalha de prata na prova de cavalo com alças da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica. O brasileiro somou 9.475 pontos e ficou atrás apenas do húngaro Krisztia?n Berk. Esta foi a segunda medalha do Brasil na etapa do Rio da Copa do Mundo. Um pouco antes, Diego Hypólito conquistou o ouro na prova de solo.