Mosiah Rodrigues leva bronze no Pré-Pan O ginasta Mosiah Rodrigues conquistou, na noite deste sábado, a medalha de bronze na categoria individual geral do Pré-Pan de Ginástica Artística, realizado no pavilhão 4 do Riocentro. O cubano Abel Drigg Santos ficou com a de ouro, e Luis Vargas, de Porto Rico, com a de prata. Já a seleção brasileira por equipe ficou em 4.° lugar. Os Estados Unidos obtiveram o ouro, seguido de Porto Rico, com a prata, e Canadá, com o bronze. Além desses países, Cuba, Venezuela e Colômbia garantiram vaga nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. O Brasil, como país-sede, tem presença assegurada. Os ginastas voltam a competir, neste domingo, nas finais por aparelho.