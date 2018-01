Mosiah vai à final da prova do cavalo O brasileiro Mosiah Rodrigues conseguiu se classificar para a final da prova do cavalo, ao ficar em 7º lugar nesta sexta-feira, durante a etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. Ele conseguiu a nota 8,750 e foi um dos 8 ginastas que garantiram vaga na disputa por medalha deste sábado, a partir das 9h30, no ginásio do Ibirapuera - o melhor do dia foi o húngaro Krisztian Berki (9,450). Outro brasileiro participou da prova do cavalo. Mas Danilo Nogueira ficou apenas em 18º lugar (7,400). Na prova do solo, o Brasil não conseguiu levar ninguém para a final. O grande favorito ao ouro era Diego Hypólito, mas ele desistiu da disputa por causa de uma contusão no tornozelo direito. Com isso, o melhor do País foi Victor Rosa, que ficou em 10º lugar (8,300). O holandês Jeffrey Wammer terminou na primeira posição da classificação (9,350).