Moto: Gilson Scudeler é tricampeão Sua vantagem era muito grande no campeonato, decorrente das quatro vitórias já obtidas na temporada, por isso o segundo lugar neste domingo, na oitava e última etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Interlagos, garantiu o tricampeonato para Gilson Scudeler, que pilotava uma Kawasaki. Venceu Pablo Henrique Martins, que assim ficou como vice-campeão. A categoria é a Supersport, a principal do motociclismo brasileiro. Gilson Scudeler largou em segundo, atrás de Pablo Martins, mas assumiu a ponta. Vários vezes houve troca de posição entre ambos. Na décima volta, Pablo Martins conseguiu o primeiro lugar e não mais o perdeu. "Poderia ter lutado pela vitória, minha moto estava ótima, mas preferi não assumir riscos", falou o campeão. O sexto lugar já lhe garantia matematicamente o título. A pista de Interlagos, neste domingo, lembrou a do início do GP Brasil de Fórmula 1, com pontos apresentando bom volume de água e em outros apenas umidade. Isso fez os 24 pilotos que disputaram a etapa de encerramento da Motovelocidade não saberem que ritmo de corrida assumir nas primeiras voltas. Depois ainda caiu a típica garoa da região. Com o resultado nesta prova, Gilson Scudeler chegou a 172 pontos, enquanto Pablo Martins, 162. O terceiro colocado no campeonato foi também o terceiro na prova, Luiz Carlos Cerciari, que somou 124 pontos no total, todos paulistas. Na SuperSport B, o campeão foi o paranaense Adelmo Kaschak, com 48 pontos, e o vice ficou para Edson Morales, com 38, que ganhou a prova deste domingo.