Motociclismo: Rossi é o pole na África O italiano Valentino Rossi, com uma Honda, conquistou ontem sua primeira pole position no Mundial de Motovelocidade, categoria 500cc, ao estabelecer 1min34s629 nos treinos oficiais para o GP da África do Sul. A corrida, a segunda da temporada, será mostrada neste domingo pela TV Globo, a partir das 9 horas. Com 1min34s872 outro italiano, Loris Capirossi, que também corre com Honda, conquistou o segundo lugar no grid, à frente do japonês Shinya Nakano (Yamaha), com 1min35s216. O brasileiro Alex Barros (Honda), que havia feito o nono tempo nos treinos livres na sexta-feira, piorou: loarga em 12.º, com o tempo de 1min36seg149. Doohan - O australiano Michael Doohan, cinco vezes campeão mundial das 500cc, escapou ileso de um acidente que sofreu ontem com um Mercedes, em sua estréia em um rali de carros, em Launceston, Austrália. O companheiro de Doohan, Mark Stacey, também não sofreu nenhum ferimento. De acordo com o piloto, o carro apresentou problema no freio. "Ao sair de uma curva, o freio não obedeceu", disse.