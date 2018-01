Moyá e Massu ganham e avançam no Masters de Miami O espanhol Carlos Moya e o chileno Nicolas Massu venceram seus jogos, nesta quarta-feira, e avançaram à segunda rodada do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos, o segundo da temporada. Moya teve trabalho para eliminar o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/5 e 6/4. Já Massu passou fácil pelo holandês Raemon Sluiter por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Em outros jogos de destaque da rodada, o norte-americano Mardy Fish bateu o checo Jan Hernych por 2 sets a 0 (duplo 6/3), o argentino Jose Acasuso ganhou do checo Tomas Zib por 2 a 1 (5/7, 6/1 e 6/1), o francês Fabrice Santoro venceu o croata Ivo Karlovic por 2 a 1 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/5) - e o argentino Agustin Calleri eliminou o compatriota Juan Monaco por 2 a 0 (6/2 e 6/1). Feminino Na chave feminina, a russa Vera Zvonareva não teve dificuldades para ganhar da compatriota Vera Dushevina por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2 - e se classificar à segunda rodada do Torneio de Miami. Em outros confrontos desta quarta, a australiana Samantha Stosur bateu a holandesa Brenda Schultz-McCarthy por 2 a 0 (duplo 6/3), a grega Eleni Daniilidou derrotou a norte-americana Shenay Perry por 2 a 0 (6/3 e 7/5) e a espanhola Maria Sanchez Lorenzo passou pela italiana Roberta Vinci por 2 a 1 (6/3, 1/6 e 6/1).