Moyá e Volandri fazem a final do ATP de Buenos Aires O espanhol Carlos Moyá derrotou seu compatriota Juan Carlos Ferrero, neste sábado, e garantiu vaga na decisão do ATP Tour de Buenos Aires. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-3) e 6/4. Foi na capital argentina que Moyá conquistou seu primeiro título como profissional, em 1995. Na decisão, Moyá enfentará o italiano Filippo Volandri, que passou pelo argentino Augustin Calleri por 6/3 e 6/4.