Moyá elimina Nadal no Masters Series de Miami O tenista espanhol Rafael Nadal foi eliminado no Masters Series de Miami. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, ele foi derrotado nesta sexta-feira pelo seu compatriota Carlos Moyá, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/1. Na próxima rodada do torneio, Moyá enfrentará o argentino Augustin Calleri, que eliminou o francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.