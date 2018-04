MP recorre e Bobô vai a novo julgamento O Ministério Público baiano entrou com recurso contra a absolvição do ex-jogador Bobô e do engenheiro Nilo Santos, diretores da Superintendência dos Desportos da Bahia. Eles foram acusados de homicídio e lesões corporais culposos (sem intenção) no caso da tragédia da Fonte Nova. Em 2007, sete pessoas morreram no desabamento de parte da arquibancada do estádio.