MRV e BCN iniciam melhor-de-cinco O confronto entre MRV/Minas e BCN/Osasco, pelo título da Superliga Feminina de Vôlei da temporada 2002/2003, a partir de amanhã, é uma repetição da final do ano passado. MRV e BCN fazem o primeiro jogo da série melhor-de-cinco amanhã, às 19 horas, em Belo Horizonte, com SporTV. O Minas busca o bicampeonato e o time de Osasco um título que ainda não tem. A diferença, na avaliação do técnico José Roberto Guimarães, é que esse ano sua equipe está mais forte que na temporada passada. E a diferença básica, nessa temporada, embora o treinador não diga, é a presença da levantadora Fernanda Venturini, que entra em quadra em busca do 10.º título brasileiro de sua carreira - voltou após ter a filha Júlia. Do outro lado da quadra estará a levatadora Fofão. As duas jogadoras sempre foram as donas da posição na seleção brasileira, primeiro Fernanda, depois Fofão. Fernanda lidera a estatística do fundamento, com 37,43% de eficiência. O técnico Antônio Rizola, do Minas, observa que no duelo das levantadoras os dois times terão de ter atenção com as variações de jogadas. "Enfrentaremos uma levantadora do porte da Fernanda e teremos de nos adaptar às suas variações. Mas o BCN terá o mesmo problema, enfrentando a Fofão, outra grande levantadora", afirma Rizola.