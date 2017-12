MRV e São Caetano brigam pela liderança MRV/Minas e Açúcar União/São Caetano brigam neste domingo pela liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Líder e vice-líder jogam em Belo Horizonte às 17 horas, com transmissão ao vivo da SporTV. O jogo fecha as atividades do vôlei feminino em 2003. Depois de quatro rodadas, o MRV tem oito pontos, contra sete do Açúcar União São Caetano. O Macaé Sports é o terceiro, com seis. Para assumir a liderança, o time do ABC precisa vencer o MRV por 3 a 0 e ainda abrir vantagem sobre a equipe mineira no saldo de pontos. William Carvalho, técnico do São Caetano, alerta: "Sabemos que o MRV tem um time excelente, um dos melhores do país. Ganhar deles por 3 a 0 em Belo Horizonte seria um feito histórico, mas não vamos jogar com a intenção de conseguir este placar." A partida contará com jogadoras que estiveram na Seleção Brasileira nos últimos meses: Walewska e Carol, do Açúcar União São Caetano, e Arlene, Raquel, Fabiana, Gisele e Virna pelo MRV. O grupo comandado por Antônio Rizola tem ainda o reforço da norte-americana Keba Phipps. Apesar do favoritismo, Rizola mantém-se cauteloso: "Vai ser um jogo difícil, o São Caetano é um dos favoritos para chegar às semifinais. Precisamos tomar cuidado principalmente com a Carol e a Walewska.", prevê o treinador, que atuou em São Bernardo no último Campeonato Pauli Na competição masculina, o destaque fica para o encontro de Banespa/Mastercard/São Bernardo e Telemig/Minas, que jogam em São Paulo, às 20h, com SporTV. O time paulista é o terceiro colocado na classificação geral, com cinco pontos, duas vitórias e uma derrota em três jogos. Os mineiros estão em oitavo, com três pontos, uma vitória e uma derrota em duas partidas. O Banespa vem de vitória sobre a UCS/Colombo, por 3 sets a 0. Os mineiros também venceram na última rodada: 3 a 0 sobre o Santo André. Mauro Grasso, técnico do Banespa, teme a falta de entrosamento dos atletas. "Nossa equipe está sentindo falta de ritmo nos jogos. Além disso, vem sofrendo com problemas de concentração. Infelizmente, o time está desfalcado desde o começo do campeonato e ainda não consegui jogar com a equipe completa. Uma semana antes de começarmos as rodadas, o Lorena torceu o pé, o Bráulio teve febre altíssima assim como o Vinhedo. Na última rodada, o Lilico também jogou com febre", diz Grasso. Pelo Telemig,o técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, analisa: "O Banespa é um time bastante tradicional e tem crescido cada vez mais. Espero que nossa equipe também cresça e apresente um ritmo de jogo melhor. Nossa expectativa é de um bom jogo. Temos de treinar e preparar o time, pois ainda não tivemos muito tempo. Tenho certeza de que nossa evolução virá durante a competição. Precisamos colocar em prática todo o potencial que a equipe tem no papel e isso requer muito tempo, mas o grupo vem mostrando que está reagindo". O ponta Giovane é um dos três atletas da Seleção Brasileira que atuam em Minas - os outros são o levantador Ricardinho e o oposto André Nascimento. Ele já atuou no Banespa "O Banespa é uma das forças do campeonato, joga em casa e está embalado depois da vitória sobre a UCS. É uma equipe muito forte, que sabe jogar na frente no placar e tem um poder de reação impressionante", diz o veterano. "O Escadinha vai ter trabalho. Queremos muito vencer e, uma vitória sobre um adversário como o Banespa, é uma vitória especial, é um clássico do vôlei brasileiro", avisou Giovane.