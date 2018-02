MRV/Minas ganha outra na Superliga A MRV/Minas conseguiu a segunda vitória consecutiva na Superliga Feminina de Vôlei, ao fazer 3 sets a 0 (28/26, 25/17 e 27/25) sobre o Oi/Campos, neste domingo, em Belo Horizonte. A ponta Soninha, do time mineiro, foi eleita a melhor da partida e levou o Troféu Viva Vôlei. Sua companheira de quipe, Fernanda Garay, foi a maior pontuadora, com 16 acertos. O próximo jogo do Minas será contra a Blue Life/Pinheiros na quarta-feira, em Betim. A Finasa/Osasco segue na liderança da Superliga Feminina. Na Superliga Masculina, o Banespa/Matercard foi derrotado por 3 sets a 0 (25/17, 25/23 e 25/22) no sábado, pela Online, em Canoas. Em São José dos Campos, o time da casa perdeu da UCS/Colombo, que fez 3 sets a 2 (25/23, 19/25, 14/25, 27/25 e 12/15). As equipes do Sul, Online, Ulbra e Bento/Union, pela ordem, lideram a competição, com quatro pontos cada uma.