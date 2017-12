MRV/Minas joga pela liderança na Superliga Enquanto a Finasa/Osasco, líder da Superliga Feminina de Vôlei, fica longe das quadras até a próxima quarta-feira, a MRV/Minas, segunda colocada, tenta vencer nesta quinta-feira em casa a Ecus/Suzano, às 21h30 (com transmissão da SporTV), para ficar com a primeira colocação provisória na competição. As mineiras, comandadas pelo técnico Antônio Rizola, não devem ter dificuldades na partida, já que o time de Suzano é jovem e está apenas na nona posição. De qualquer maneira, a ponta Virna está preocupada com as adversárias. "Suzano é uma equipe que joga sem responsabilidade, já que na maioria das vezes o favoritismo é do time adversário. Por isso, a partida é perigosa. Não poderemos relaxar e perder a concentração em momento algum, porque para elas uma vitória vale muito", afirma Virna. A jogadora, também da Seleção Brasileira, analisa: "Suzano é uma equipe taticamente diferente de todas as outras que estão disputando esta Superliga. Todas as jogadoras atacam de qualquer posição da quadra. Além disso, ainda é o time que tem a maior variação de jogadas. Por isso, atenção é a palavra-chave." Hairton Cabral, técnico do time de Suzano, analisa: "Sabemos que será uma partida difícil, apesar de jogarmos em casa, diante de nossa torcida. Mas sempre que jogamos aqui nos apresentamos bem. Se o Minas bobear, vamos tentar vencer algum set. Essa é a nossa pretensão. Vamos tentar render o máximo possível para buscar um bom resultado." Mais três partidas completam a rodada da Superliga Feminina, todos às 20 horas: Açúcar União/São Caetano e Sesi; ACF/Campos e Brasil Telecom/Força Olímpica); Macaé e Ades/Rexona.