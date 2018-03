MRV/Minas recebe Pinheiros pela Superliga A MRV/Minas joga em casa contra a Blue Life/Pinheiros, nesta quarta-feira, às 18 horas, pela terceira rodada da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, em série melhor-de-cinco. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV. No sábado, o time mineiro foi surpreendido pelo Pinheiros, que empatou a série em 1 a 1. "As quatro equipes estão muito equilibradas. Amanhã será um jogo muito difícil", disse Virna, do Minas. A principal arma das adversárias, segundo a jogadora, é o saque muito forte. "Depois da derrota, treinamos muito a recepção." A única preocupação de Virna é a contusão no tendão de Aquiles, há um mês, da levantadora Gisele. "Ainda não sabemos se ela vai jogar", admitiu. A reserva Fabíola deve começar jogando. O Pinheiros está embalado pela vitória no último jogo. "Não carregamos a responsabilidade do Minas. Não temos o mesmo favoritismo", disse o técnico Cláudio Pinheiro.