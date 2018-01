Muçulmanas disputam Jogos no Irã A terceira edição dos Jogos Desportivos para mulheres muçulmanas foi aberta nesta quinta-feira em Teerã, com a participação de representantes de diversos países, entre eles, Estados Unidos e Afeganistão, países que estão em guerra. Mais de 200 mulheres estão inscritas nos Jogos, que vão durar sete dias e serão realizados em três cidades iranianas. Além de Teerã, haverá competições em Racht (ao norte) e em Kich (ilha ao sul do Golfo Pérsico). Serão disputadas provas em 15 modalidades, entre elas, natação, basquete, tênis e futebol de salão.