Muda o sistema na formação do grid

A partir do ano que vem, os fãs da Fórmula 1 e mesmo seus profissionais poderão saber quem são, de fato, o piloto e o carro mais velozes da competição. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou ontem o regulamento técnico e esportivo de 2010, depois de sua proposta original, com limitação de orçamento, quase causar um racha na F-1. Essencialmente, as regras serão as mesmas desta temporada. A maior mudança, já acertada antes do conflito entre a FIA e a associação das equipes (Fota), é a proibição do reabastecimento de gasolina e alterações no sistema de classificação, já que serão 26 carros em vez dos 20 atuais. Como os carros vão começar as corridas com os tanques cheios, não haverá mais a necessidade de disputar a sessão que define o grid, sábado, com combustível para depois iniciar a prova no dia seguinte. Assim, a exemplo do que aconteceu na maior parte da história de mais de meio século da F-1, os pilotos terão em seus carros no treino classificatório, aos sábados, gasolina apenas para suas voltas lançadas. "Vamos saber de novo quem é mesmo o mais rápido", comentou Felipe Massa, ainda em Nurburgring, no começo de julho. Hoje, como cada time adota uma estratégia, variando o volume de combustível, o resultado acaba mascarado. Em 2010, serão os oito mais lentos a deixar a primeira parte do treino classificatório, o Q1, em vez de cinco como agora. No Q2, outros oito, também em substituição aos cinco de hoje. Dessa forma, na parte final restarão os dez mais rápidos, como neste campeonato. A diferença é que terão de respeitar o limite mínimo de peso imposto pelo regulamento, 620 quilos (15 a mais que a deste ano). A elevação de 605 para 620 quilos visa a compensar parte do peso extra do sistema de recuperação de energia (kers), de novo permitido pela FIA. A Fota, no entanto, estabeleceu por conta própria que nenhuma escuderia terá o kers em 2010. Outra novidade no texto disponibilizado pela FIA hoje é a manutenção dos cobertores elétricos para pré-aquecimento dos pneus. Os pilotos protestaram contra a proibição. "É o tipo de economia ridícula", definiu Kimi Raikkonen. "Vamos estar expostos a riscos maiores para economizar poucos euros." Não adiantou Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, defender a mudança no sistema de distribuição de pontos pelo de medalhas, como nos Jogos Olímpicos. Em 2010, o campeão continuará sendo o piloto que conquistar o maior número de pontos. O número de vitórias servirá apenas como critério de desempate.