Mudança para o 4-4-2 faz o São Paulo patinar

Após perder a disputa por Eduardo Vargas e não ter em vista nenhuma opção de atacante de velocidade no mercado, o São Paulo vai mesmo adotar o 4-4-2 como esquema principal para a temporada. E pelo que foi possível ver no último jogo-treino antes da estreia na temporada contra o Mirassol, sábado, no Morumbi, será preciso muito trabalho para colocar a equipe nos eixos. A equipe titular mandada a campo por Ney Franco perdeu por 2 a 0 para o Red Bull - os reservas garantiram a igualdade na segunda etapa - e escancarou a falta de familiaridade com o novo posicionamento.

As falhas no setor ofensivo mostraram que o treinador ainda não conseguiu encontrar uma forma de a equipe jogar sem Lucas. O lado direito, território do garoto no ano passado, por vezes ficou às moscas enquanto Jadson e Ganso batiam cabeça para armar o jogo. Osvaldo atuou muito recuado e deixou Luis Fabiano isolado no ataque. Dessa forma, o time não criou uma única chance de gol contra um adversário da Série A2 e passou em branco.

"É apenas mais um treinamento, não tivemos um jogo oficial ainda e por isso não muda nada o pensamento da equipe. Estamos em um período muito forte de treinamento e foi dada ênfase na parte física. É normal que tenhamos dificuldade", justificou o zagueiro Lúcio, que sentiu a falta de entrosamento com Rhodolfo e cometeu muitos erros.

Encontrar uma nova maneira de jogar tem sido a principal preocupação de Ney Franco neste início da temporada. Após estudar algumas alternativas, definiu que o meio-campo atuaria numa formação de "losango", com Ganso à frente, Jadson e Denilson numa linha e Wellington recuado para o combate. Mesmo treinando exaustivamente o esquema, o técnico admite que ocorrerão oscilações nos primeiros jogos.

"Não estamos prontos, temos muito a trabalhar na formação. Esse processo não é fácil e você acerta as coisas com erros e acertos. Vamos cometer erros na estreia no Paulista e na Libertadores, mas o que precisamos fazer é tentar reduzir ao máximo isso e fazer o índice de acertos ser maior."

Quando chegou ao Tricolor no ano passado ele tentou manter o time jogando no 4-4-2 mas desistiu após jogos muito ruins.

Apesar do sinal amarelo ligado, o treinador acredita que a equipe conseguirá desempenhar um papel melhor na primeira partida da Pré-Libertadores contra o Bolívar, dia 23, no Morumbi.

"Temos uma base em condições de enfrentar o jogo e buscar a vitória."