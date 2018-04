Muito obrigado, Finazzi

Finazzi é um gentleman fora do campo. Fala bem, atende a todos com simpatia e atenção. Ontem, ao fim do jogo com o Atlético-PR, ele deu um susto ao correr para cima do árbitro carioca Wagner Tardelli Azevedo, que apita pela Federação Catarinense de futebol. Briga num dia de heroísmo? "Só fui pedir um pouco mais de acréscimos, pois tínhamos de conquistar os três pontos de qualquer maneira", explicou o artilheiro do time, agora com 12 gols no Campeonato Brasileiro, após marcar, ontem, o mais importante na caminhada rumo a fuga do rebaixamento. Aos 47 minutos da fase final, quando o desespero tomava conta dos corintianos, ele escorou cruzamento de Arce com o pé direito, empatou o jogo com o Atlético-PR por 2 a 2 e tirou, pelo menos por uma semana, o Corinthians da zona de rebaixamento. O time é o 16º, com um ponto a mais que Goiás e Paraná (42 a 41). "O resultado não é o que queríamos, mas pudemos espantar um momento desastroso com esse pontinho", comemorou o atacante. "Temos menos vitórias que os concorrentes nessa caminhada para escapar da Série B", lembrou. "Mas o empate pode ser comemorado, pois nos deu o ponto a mais que necessitamos para escapar e que pode ser muito importante no fim do campeonato." Finazzi não escondeu estar bastante nervoso quando viu os paranaenses virarem o placar e a partida já caminhar para os acréscimos. "Eu já estava lamentando muito, pois tivemos grande chance de obter uma vitória, já que abrimos o marcador logo no início. Felizmente conseguimos a igualdade. E esse pontinho vai fazer a diferença. Pelo menos nos dará tranqüilidade durante a semana", repetiu. "Fizemos um primeiro tempo espetacular, tínhamos o jogo nas mãos. Só por isso eu estou lamentando o resultado." Outro bom motivo para Finazzi comemorar foi o fato de não ter recebido cartão amarelo. Aliás, nenhum jogador corintiano acabou levando a punição. Desta maneira, o técnico Nelsinho Baptista poderá usar a sua melhor formação na "batalha do Serra Dourada", domingo. O Corinthians entrou em campo ontem com seis titulares pendurados: Felipe, Fábio Ferreira, Zelão, Moradei, Dentinho e Finazzi. Os volantes reservas Vampeta, Ricardinho, Bruno Octávio, Carlão e Ricardinho também têm dois cartões. Ter a equipe completa, principalmente com Finazzi, aumenta a chance da marcação de gols em Goiânia. Nos últimos três jogos do Corinthians - vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, o empate de ontem, por 2 a 2 com o Atlético-PR, e a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, quarta-feira, no Maracanã -, o centroavante balançou as redes quatro vezes. "Deus está me iluminando", disse ele, que festeja sempre com os dedos apontados para o céu.