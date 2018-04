Mulher de Tyson pede divórcio O ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson voltou a receber uma má notícia da Justiça norte-americana. Sua mulher, Monica Turner, enviou por meio de seus advogados um pedido de divórcio. Ela alega adultério. No processo, Monica, que está casada com Tyson desde de abril de 1997, afirmou que quer receber uma ?razoável? quantidade de dinheiro, não especificada. Ela também exige a custódia legal dos filhos Rayna, de 5 anos, e Amir, de quatro. Além de uma pensão. Monica, que é pediatra e faz o segundo ano de residência no Centro Médico da Universidade de Georgetown, também solicitou a divisão dos bens obtidos durante o matrimônio. Os advogados da médica acreditam que possa se chegar a uma acordo sem a necessidade de um julgamento. O empresário de Tyson, Shelly Finkel, está viajando pelos Estados Unidos e não fez nenhum pronunciamento, assim como seu cliente. Tyson também fracassou em seu primeiro casamento com a atriz Robin Givens, com quem esteve casado por apenas oito meses entre 1988 e 1989. Profissionalmente, Tyson volta aos ringues dia 6 de abril, em Las Vegas, diante de Lennox Lewis, quando tentará recuperar o título mundial.