Mulher e filhos de Tiger Woods deixam casa do golfista

A mulher do golfista norte-americano Tiger Woods, a ex-modelo sueca Elin Nordegren, começou sua mudança para deixar a casa onde vivia com o golfista, disse a edição do jornal New York Post - ela levará com ela os dois filhos.

"Elin tem planos para deixar a casa e ir viver em outro lugar com seus filhos", assegurou uma fonte próxima à família Woods. O jornal publicou imagens de caminhões de mudança estacionados em frente à residência do golfista na Flórida.

A ex-modelo esteve na casa na terça-feira e deu instruções aos trabalhadores da empresa de mudanças, segundo o jornal, sobre o que deveriam levar.

Outra fonte relatou ao Post que os filhos de Woods e Elin - Sam, de 2 anos, e Charlie, de 10 meses -, foram visto na companhia de sua mãe em um restaurante próximo à residência e "parecem felizes e saudáveis, e não se dão conta da gravidade do problema".

No entanto, a ex-modelo, segundo a mesma fonte, está "magra até os ossos e mantinha uma conversa muito intensa com os dois adultos que a acompanhavam" no restaurante.

De acordo com o jornal, Elin já não usa mais a aliança de casamento.

O Post também diz que Woods pagava a suas amantes entre US$ 5 mil e US$ 10 mil por mês mediante transferências bancárias para que ficassem em silêncio.

"O dinheiro chegava por uma transferência. Não havia nenhum contrato nem se falava disso, mas ficava claro que o dinheiro chegava em troca do silêncio", assegurou uma das supostas amantes do golfista.

Há pouco mais de duas semanas, Tiger Woods passou a ser o centro das atenções depois que, após um acidente de automóvel perto de sua casa na Flórida, surgiram denúncias sobre uma série de romances extraconjugais.

Na noite da última sexta-feira, o golfista anunciou em seu site que vai se afastar do golfe profissional por tempo indeterminado.