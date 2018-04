Mulher será mais rápida nos 100m em 2156 A hegemonia masculina nos 100 metros rasos no atletismo está com os dias contados. Baseado em um cálculo potenciado da atual evolução humana, cientistas supervisionados por Andrew Tatem, da Universidade de Oxford, publicam estudo na revista Nature desta semana que prevê a mulher mais rápida do que o homem na mais nobre das provas do esporte mundial. Segundo a tese, uma atleta poderá superar um rival de outro sexo, pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos de 2156, com o tempo aproximado de 8s079. A análise estima ainda que a façanha seja possível ?já? em 2064, mas com toda a certeza em 2788. Atualmente os Estados Unidos detêm os dois recordes mundiais na prova com Tim Montgomery (9s78) e Florence Griffith Joyner (10s49).