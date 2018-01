Mulheres duelam na Eldorado-Brasilis Os veleiros BL-3 Alforria, de Ilha Bela, e Daslu Portugal Telecon, tripulado exclusivamente por mulheres, estão disputando um duelo particular na 4ª Regata Eldorado-Brasilis. Durante o domingo, o Alforria conseguiu abrir cerca de 30 milhas - 50 quilômetros- de vantagem sobre o barco feminino, descontando por enquanto, a superioridade de quatro horas que as mulheres obtiveram no percurso Vitória-Trindade. Os dois barcos relargaram praticamente juntos em Trindade no início da noite de sexta feira. Depois de dois dias de navegação, o veleiro da Escola de Iatismo BL-3, estava a 350 milhas - cerca de 650 quilômetros- da costa do Espirito Santo, percorrendo quase a metade do trajeto de volta. O Vó Zizinha e o Quiricomba Oporttunity da Escola Naval, também brigam milha a milha pela melhor posição na prova. Apesar de os primeiros colocados já terem cumprido mais de 75% do percurso, ainda é difícil de se prever quem vai chegar antes e quando irá cruzar a linha no Iate Club do Espirito Santo. ?Os ventos não estão constantes e têm diminuído bastante durante a noite. Muita coisa ainda pode acontecer na regata dependendo de como estiver ventando mais próximo da costa", analisou o árbitro da Eldorado-Brasilis, Ricardo Costa, acreditando que na madrugada de quarta-feira já possa ter algum veleiro chegando a Vitória. O barco mais rápido na primeira etapa o Vó Zizinha, com 108 horas na perna Vitória-Trindade, não está conseguindo repetir o mesmo desempenho. ?Nossa regata virou loteria. Velejamos mais para o norte apostando no vento noroeste que por enquanto não apareceu. Estamos numa latitude muito baixa com relação aos outros concorrentes e a situação pode ficar difícil", disse o comandante do Vó Zizinha, Wagner Gomide, desconfiado da tática adotada pela tripulação carioca. O veleiro paulista Mar Sem Fim foi o penúltimo a relargar, sem deixar de desfrutar a surreal visão da ilha vulcânica um só minuto das 48 horas a que tinha direito permanecendo em Trindade das 12 horas de sexta feira às 12 de domingo. O Kanaloa, de Ubatuba, último entre os 11 barcos a concluir a primeira metade da prova, tinha a previsão para relargada até o final do domingo. O rebocador Tridente da Marinha do Brasil, responsável pela segurança dos veleiros na regata, deixou a Ilha da Trindade na noite de sábado para navegar em um ponto intermediário da flotilha e não ficar muito distante dos ponteiros da prova.