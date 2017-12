Mulheres no ringue de São Vicente Termina neste domingo o I Campeonato Paulista Feminino de Boxe em São Vicente que reúne, a partir das 19 horas, atletas de 18 clubes do Estado, como a Escola de Boxe Kid Jofre, do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa do Ibirapuera.O evento é no sistema olímpico (eliminatório). Foram programadas lutas nas categorias de 46 até 86 quilos, entre sábado e domingo. O Ginásio Municipal Dondinho fica na Travessa Perequê, 1.000 ? Ilha Porchat, São Vicente. A entrada é grátis.