Mulheres são maioria dos voluntários Nada menos do que 56% dos 44.800 voluntários nos Jogos de Atenas são mulheres, segundo fontes do próprio Comitê Organizador. O ATHOC recebeu aproximadamente 90 mil currículos antes da competição e aprovou a metade. Dos quase 45 mil voluntários contratados, 9 mil trabalham no entorno do Estádio Olímpico, 4 mil na Vila Olímpica e quase 5 mil estão distribuídas nas várias subsedes. 88% dos voluntários são gregos e os 12% restantes se dividem em dois grupos: um de gregos que vivem fora do país e outro de estrangeiros. De cada três voluntários, dois têm menos de 36 anos.