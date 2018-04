Multa rescisória por Alexandre Pato chega a R$ 136 milhões

O contrato que Alexandre Pato assinou com o Corinthians prevê uma multa rescisória de 50 milhões (R$ 136,5 milhões) em uma negociação para o exterior.

É mais de três vezes o valor que o Corinthians vai pagar ao Milan pelo atacante ( 15 milhões, ou R$ 40 milhões).

A multa rescisória milionária, na visão da diretoria, é uma maneira de proteger o clube. Caso Pato, de apenas 23 anos, volte a jogar bem e se destaque no Corinthians, poderia virar alvo de times europeus, segundo os dirigentes alvinegros.

Dessa forma, o Corinthians poderia compensar o investimento feito no jogador e até lucrar, embora esse não seja o objetivo principal do clube. Pato é visto como um reforço "técnico".

O atacante assinou contrato de quatro anos e já treina há uma semana no CT, mas ainda não tem previsão para estrear.

A multa milionária também agrada ao jogador, que aceitou ganhar menos no Corinthians do que recebia na Itália em troca de um quinhão numa futura venda. Seu salário diminuiu para menos da metade, agora por volta de R$ 500 mil por mês.

Pato ficou com 40% dos seus direitos econômicos. Ou seja: numa venda para o exterior, ele ficaria com quase metade do dinheiro. O Corinthians é dono dos outros 60% dos direitos. A multa rescisória, no entanto, serve só como referência. Não significa que o clube vá vender o jogador apenas por esse valor - se houver acordo, a preço pode diminuir.

Pato, que está procurando apartamento para morar em São Paulo, não pensa em retornar tão cedo ao futebol europeu. A meta é jogar bem no Corinthians e recuperar o espaço na seleção brasileira e o prestígio internacional.

A multa para o futebol brasileiro é menor: R$ 100 milhões - a chance de vender o atleta para outro clube do País, por esse valor, é considerada nula pela diretoria.

ELOGIOS

Pato continua treinando com bola, mostra evolução e arranca elogios de companheiros. "É impressionante a forma como ele finaliza", disse o volante Paulinho, que trocou de empresário - agora é agenciado por Giuliano Bertolucci, o mesmo que levou Oscar ao Chelsea.

"Para mim, não mudou nada. Não é porque é um grande empresário que algo vai mudar. Se trouxer uma proposta, a última palavra é a minha", disse Paulinho, que está fora da estreia no Estadual, domingo, às 17h, contra o Paulista, em Jundiaí. Tite vai escalar um time reserva, com o chinês Zizao no ataque. O zagueiro Wallace foi liberado para assinar contrato com o Flamengo.