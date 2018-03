Mundial: brasileiro vai à semifinal O brasileiro César Castro se classificou nesta terça-feira para as semifinais da prova de saltos de trampolim de 3 metros do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. Castro foi o melhor dos latino-americanos, ao chegar em oitavo lugar, com 404.91 pontos. O outro brasileiro na prova, Cassius Durán, não foi bem. Ele ficou de fora das semifinais, ao conseguir apenas a 26ª posição (356.52 pontos). A série eliminatória foi vencida pelo principal favorito ao ouro, o russo Dmitru Sautine.