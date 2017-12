Mundial: Britânica é campeã da maratona A britânica Paula Hadcliffe venceu neste domingo a maratona do Mundial de Atletismo, em Helsinque, na Finlândia. Ela liderou desde o começo e completou o percurso em 2h20min57, novo recorde do campeonato. Em segundo lugar ficou a queniana Ndereba Catherine, e em terceiro, a romena Tomescu Constantina. Hadcliffe também é dona do recorde mundial da maratona: 2h15min25, estabelecido em 2003.