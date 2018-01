Mundial da Star começa neste sábado De um lado, Torben Grael e Marcelo Ferreira, bicampeões olímpicos da classe Star. E do outro, Robert Scheidt, também bicampeão olímpico, mas na classe Laser. O duelo dos iatistas brasileiros é a grande atração do Mundial da Star, que começa neste sábado, em Buenos Aires, na Argentina. Dono de 7 títulos mundiais e duas medalhas de ouro olímpicas na Laser, Scheidt é um novato na Star. Irá disputar o Mundial ao lado do proeiro Bruno Prada, com o sonho de surpreender os favoritos Torben Grael e Marcelo Ferreira, além de outras boas duplas estrangeiras. A primeira regata do Mundial começa às 16 horas (horário de Brasília), mesmo horário das outras cinco, programadas de domingo a sexta-feira (a quarta é reservada para descanso). Cada dupla terá direito a um descarte. "Estamos preparados e animados. A auto-cobrança em relação a resultados será comedida. É difícil dizer, mas ficaremos satisfeitos se terminarmos a competição entre os 15 primeiros em mais de 60 inscritos", admitiu Scheidt.